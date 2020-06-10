В Уфе откроют кинотеатр под открытым небом

Администрация города работает над открытием автокинотеатра. Такая идея возникла из-за невозможности посещать обычные кинотеатры, так как угроза распространения коронавируса ещё велика. Об этом в социальных сетях рассказала заместитель главы администрации города Алина Сулейманова.

Планируемое место открытия кинотеатра – парк имени Мажита Гафури со стороны улицы Зорге. Там будет установлен большой экран, на котором будут показывать фильмы. Сам кинотеатр будет рассчитан на 54 машины.

Администрация города пообещала, что открытие автокинотеатра будет совсем скоро. Ещё неизвестно о системе работы и ценах в кинотеатре.