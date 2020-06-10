В Башкирии полицейских осудили за жестокое избиение охотника

Пресс-служба ведомства сообщает, что ещё в октябре 2018 года в Туймазинском районе была зафиксирована незаконная охота. В преступлении подозревался 29-летний местный житель , которого пригласили в отделение для выяснения обстоятельств. Но полицейские начали избивать подозреваемого, чтобы выбить у него признание в преступлении. Тогда избитый поспешил написать заявление на сотрудников полиции.

Сами экс-полицейские свою вину не признали. Однако суд вынес обвинительный приговор, так как у следствия была большая доказательная база. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на пять с половиной, шесть и семь лет заключения в тюрьме. Также после освобождения виновным нельзя устраиваться в правоохранительные органы в течение двух лет.