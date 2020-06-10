В Башкирии в одной из больниц половине пациентов поставили неправильный диагноз

Ранее мы писали о лучших и худших больницах в Башкирии. В одной из этих больниц половине умерших пациентов врачи не смогли поставить правильный диагноз.

Среди критериев, по которым Минздрав оценивал башкирские больницы, являлась доля неправильных диагнозов. Самый худший результат по всей республике показала Ишимбайская ЦРБ. Там доля ошибочных диагнозов у умерших пациентов составила 50 %. Это показали результаты вскрытия умерших.

Из 89 больниц в республике такие ошибки выявлены в 10 учреждениях, но там доля несоответствия гораздо меньше, чем в Ишимбайской ЦРБ.

Например, в Дёмской больнице в Уфе и в Стерлитамакской больнице № 4 врачи ошиблись в 10 % диагнозов.

В больнице № 21 в Уфе – в 8,2 %.

В Учалинской ГЦП – в 7,7 %.

ГКБ Стерлитамака № 1 – в 5,8 %.

ГКБ Стерлитамака № 3 – в 4,8 %.

ГКБ Уфы № 13 – в 1,2 %.

Меньше всего ошибаются в диагнозах уфимские врачи. Например, в РКБ имени Куватова врачи ошиблись всего в 3 % случаев, а в Республиканском противотуберкулёзном диспансере – в 2 %.