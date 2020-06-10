В Уфе оскорбленные женщины задушили друга бельевой верёвкой

Суд Башкирии признал двух женщин 45 и 46 лет виновными в убийстве. Следствие доказало, что подруги задушили товарища бельевой верёвкой. История произошла ещё два года назад.

В начале августа возлюбленные и их подруга проводили вечер за распитием спиртных напитков. В какой-то момент мужчина начал приставать к своей сожительнице, но та отказала. Любовники повздорили, но всё же разошлись спать. Вот только ночью женщина решила отомстить возлюбленному — она схватила ремень и начала его душить. От шума проснулась подруга женщины и принесла бельевую веревку, чтобы помочь в убийстве. Женщина испугалась, что, если мужчина выживет, он отомстит обеим.