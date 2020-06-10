Житель Башкирии трагически погиб в собственном гараже

В Караидельском районе Башкирии произошла страшная трагедия. Пожар унес жизнь 54-летнего местного жителя. Инцидент зафиксирован в ночное время.

В региональное МЧС сообщение о пожаре поступило в 03:45. Огонь охватил кирпичный гараж в селе Абызово по улице Западной. На место происшествия срочно выехали сотрудники службы спасения. Огонь удалось потушить уже в 03:56.

К сожалению, спасатели обнаружили страшную находку. В сгоревшем помещении было найдено тело мужчины. Рядом с ним были обнаружены два автомобиля, которые также сильно пострадали в огне. Причины несчастного случая будут установлены.