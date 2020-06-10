В Башкирии молодого рабочего убило током

Страшный инцидент произошёл в Ишимбае 7 июня. На одном из предприятий погиб 33-летний рабочий. Несчастный случай произошёл прямо на рабочем месте.

Гострудинспекция начала расследование произошедшего. По сообщениям ведомства, сотрудник предприятия занимался погрузочно-разгрузочными работами, управляя краном-манипулятором. В какой-то момент линии электропередачи задели стрелу крана, и рабочий получил смертельную травму.

Гострудинспекция выяснит все обстоятельства случившегося. По результатам расследования будет озвучена причина трагедии.