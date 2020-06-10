Молодой уфимец сбил 17-летнего велосипедиста

Накануне, 9 июня, произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. 17-летний парень на велосипеде угодил под колёса иномарки. За рулем машины был 23-летний житель Уфы.

Инцидент произошёл на улице Рудольфа Нуриева. Молодой водитель за рулём «Хёндай» поворачивал на улицу Энтузиастов. В этот момент 17-летний велосипедист пересекал проезжую часть. Произошло столкновение двух участников движения.

Подростку потребовалась помощь врачей. Велосипедист получил различного рода травмы. После оказания необходимой помощи в травмпункте пострадавший был отпущен домой.