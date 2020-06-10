В Башкирии автобус охватило пламенем прямо на дороге

По сообщениям очевидцев, пожар начался прямо во время движения транспорта. Автобус двигался недалеко от села Имангулово. Свидетели события поспешили рассказать о произошедшем в социальных сетях.

На данный момент неизвестно, были ли в автобусе пассажиры. Также нет информации о пострадавших и причинах возгорания. Столб черного дыма виден на записи издалека.