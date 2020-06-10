В Башкирии рассказали, как будут мирить супругов в ссоре

Женатые пары в Башкирии скоро смогут быстрее решать свои конфликты. Специально для этого по всей республике появятся семейные центры, которые будут помогать супругам решать проблемы и недопонимания.

Специалисты из служб семьи, комиссий по делам несовершеннолетних, органов опеки и приютов приступили к изучениям основ семейной медитации и навыков решения проблем между супругами. «Семейная медитация», «Восстановительная медитация» − по этим программа обучаются специалисты. Об этом сообщили в Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии.

Обучение проводят специалисты с профессиональным опытом. 15 специалистов из подведомственных Министерству семьи учреждений уже проходят обучение по программе «Медиатор социальных конфликтов». Ещё 70 специалистов из детских домов также приступили к обучению.