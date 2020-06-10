В WhatsApp нашли серьезную уязвимость: пользователи в опасности

Специалист из Индии Атул Джаярам предупреждает: WhatsApp небезопасен. Дело в том, что номера пользователей гуляют в Сети без их ведома.

Недавно в WhatsApp появилась новая функция, с помощью которой можно общаться с собеседником, не зная его номер. Для этого нужно, чтобы один из собеседников создал в WhatsApp QR-код, а второй просто его отсканировал с помощью камеры. Дальше можно общаться.

Вся проблема заключается в этом коде, утверждает индийский специалист. В нём зашифрована ссылка на специальный сервис, который позволят общаться без номера. Но в то же самое время эта ссылка содержит сам номер в открытом доступе. По словам эксперта, из-за ошибки номера пользователей оказались в открытом доступе в поисковых системах как Google, например. Поисковые системы в свою очередь добавили эти номера в свои базы данных.

Например, вы решили поделиться такой ссылкой с другом в Twitter, чтобы он мог связаться с вами в WhatsApp. Ваш номер отображается в этой ссылке прямо в текстовом виде, и любой, кто увидит эту ссылку, сможет узнать ваш номер Атул Джаярам, исследователь в области информационной безопасности

Мошенники могут легко воспользоваться всеми этими номерами. По номеру можно найти и любую другую информацию о человеке. Сейчас в Сети порядка 300 000 таких номеров, утверждает Джаярам.

Зная номер пользователя, злоумышленники могут получить доступ к его соцсетям, электронной почте и даже онлайн-банкингу.