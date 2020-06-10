В Башкирии фехтовальщики начали тренировки

Физическая форма хорошая, поддерживал ее. Я жил на даче, у меня было свободное перемещение. Сейчас самое главное – отобраться на Олимпийские игры.

Тимур Арсланов, чемпион Европы по фехтованию на рапирах в команде, член сборной России