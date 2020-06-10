В Башкирии фехтовальщики начали тренировки

Башкирские фехтовальщики начали тренироваться. Пока занимаются только те, кто входит в состав сборных республики и страны.
В эти дни некоторые из рапиристов должны были выходить на финишную прямую по подготовке к Олимпийским играм в Токио. Но сезон сложился совершенно иначе. Больше двух месяцев спортсмены, как и все россияне, провели в режиме самоизоляции. Об отмененных соревнованиях, несостоявшихся победах и перспективах будущего мы узнали у башкирских мушкетеров на первой тренировке.
Тренировки в Центре спортивной подготовки продолжаются с утра и до вечера. Пока фехтовальщики набирают форму. И делать это на свежем воздухе гораздо проще. Здесь можно и сохранять дистанцию в полтора метра.
Иначе Лире Грушиной пришлось бы совмещать четыре группы, которые тренируются в четырех разных залах, которые еще и не все открыты. А возобновлять работу уже пора. Фехтование – летний вид спорта и все соревнования приходятся на весну и лето. Отменили не только этап Кубка мира в Лос-Анджелесе – марта приняли решение не лететь, а 11 в США закрыли границы. Поопущены и другие состязания: первенство страны среди ребят до 23 лет, чемпионат России. Республиканских соревнования и вовсе не счесть – по плану должны были пройти уже два этапа спартакиады школьников.
В эти два месяца спортсменам приходилось тренироваться практически самостоятельно. Онлайн не всегда выручал. Выкручивались по-разному. Например, Аскар Хамзин смастерил себе манекен для тренировок. Тимур Сафин успевал помогать нуждающимся. Времени никто зря не терял.
Пока по плану сезон у кадетов начинается в сентябре. В Санкт-Петербурге на турнире сильнейших должен состояться отбор на мировые и европейские соревнования. Аналогичная ситуация у юниоров. У взрослых рапиристов в сентябре сборы, а в октябре уже первый этап кубка мира в Бонне. Это планы на бумаге, дальше пока никто не загадывает.