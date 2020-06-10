«Не думал о последствиях, спасал людей»: история подвига Шаварша Карапетяна

Шаварш Карапетян достиг спортивных успехов в подводном плавании, он даже награжден почетным знаком Международного комитета Фейр Плей «За честную игру». В большом спорте привык только побеждать.

Десять лет подряд являлся лидером советской сборной. Сейчас он советник по физической культуре и спорту при Главе Башкортостана. Серьезный опыт Шаварша Карапетяна должен помочь в развитии этой сферы в регионе.

Многократный победитель СССР и международных состязаний, 11-кратный рекордсмен мира по подводному плаванию, но настоящее признание получил не только от спортивных болельщиков.

В январе 1974 Шаварш Карапетян возвращался в Ереван со спортивной базы. В автобусе было тридцать пассажиров. Водитель, заметив неполадки, вышел из салона посмотреть причину это, в этот момент неуправляемая машина покатилась вниз со склона. Карапетян молниеносно дотянулся до руля и повернул его в безопасном направлении. Все люди были спасены.

Спустя два года на утренней пробежке спортсмены увидели леденящую душу картину: полный людей троллейбус буквально на глазах уходил под воду. Братья Карапетян сработали молниеносно. Шаварш нырнул на 10-метровую глубину, далее разбил ногами заднее окно троллейбуса и буквально на ощупь вытаскивал людей наверх, передавая младшему брату Камо. Удалось поднять 46 пассажиров. 20 человек выжили.

Нырнул, забрал человека. Это тренировка и эти навыки у меня были. Шаварш Карапетян, советник Главы Республики Башкортостан по физкультуре и спорту, 11-кратный рекордсмен мира, многократный чемпион СССР, мира и Европы по подводному плаванию

Такие геройские поступки обычных граждан в Советском Союзе замечали редко, поэтому спасение 20 жизней власти тогда никак не отметили. Да и Карапетяну было не до того. Тело было изрезано стеклом. Двусторонняя пневмония и заражение крови, а спайки в легких его буквально душили. Долгие 40 дней врачи возвращали Карапетяна к жизни, а он мечтал вернуться в большой спорт, и сделал это красиво, установив 11-й мировой рекорд и одержав очередную победу на чемпионате Европы

Будучи школьницей, я написала о нем сочинение. Когда случилась трагедия, быстро принял решение, не думал о последствиях, спасал людей. Татьяна Лебедева, олимпийская чемпионка, посол ГТО, уроженка Республики Башкортостан

Удивительно, как судьба помещает его туда, где опасно. А может этот человек просто реагирует на сложные ситуации и равнодушно не проходит мимо? Была у него в жизни и история, где он из объятого пламенем здания спортивно-концертного комплекса в Ереване спасал людей. На ожоги и травмы настоящие мужчины внимания не обращают, ведь в жизни всякое бывает. Сейчас Шаварш Карапетян полон решимости работать здесь и быть полезным нашей республике. Он уже проводит онлайн-занятия и консультирует наших спортсменов.

Ежедневно он проводит встречи и совещания даже в эти не простые времена, когда имеет все основания отсидеться на берегу. Но самоизоляция – не про него.

Мы в ежедневном режиме встречаемся, проводим совещания с городами и районами нашей республики. Шаварш Владимирович в первых рядах и личным примером показывает, что сегодня есть место подвигу, сегодня есть место делу. Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан