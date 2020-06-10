Как выпускникам Башкирии подать документы, если нет интернета

В этом году из-за пандемии коронавируса абитуриенты должны подать документы на поступление в вуз в онлайн-режиме. Об этом сообщил в эфире телеканала БСТ министр образования Башкирии Айбулат Хажин. Глава ведомства также рассказал, что делать тем, у кого нет возможности выйти в интернет.
Так, выпускники могут обратиться в районные администрации с просьбой помочь отправить документы. Хажин также добавил, что абитуриенты смогут воспользоваться интернетом и во всех социальных объектах, чтобы быть в курсе, как продвигается приемная кампания.
Для того чтобы подать документы онлайн, выпускникам нужно зайти на сайт вуза, создать личный кабинет, вбить все данные и подать заявление, чтобы начать участие в гонке.