Как выпускникам Башкирии подать документы, если нет интернета

Мы направили всем главам районов письмо с просьбой подхватить тех, у кого нет Интернета. Отправить в приемные комиссии наших вузов их документы. Все социальные объекты будут готовы подхватить и организовать подачу документов. Начиная с 25 июля, когда завершится ЕГЭ, в течение 3 дней каждую неделю в понедельник, среду и пятницу вы сможете использовать возможности Интернета во всех социальных объектах. В понедельник и пятницу с 10 до 13 часов, среда - с 15 до 18 часов.

Айбулат Хажин,, министр образования РБ