В Башкирии студенты смогут обучаться за счет крупных компаний

Есть обучение для специалистов всех областей сельского хозяйства. В этом году есть изменения в госпрограмму развития сельских территорий, где предусматривается возмещение затрат для сельхозпроизводителей. То есть, это обучение за счет их средств. Возмещается порядка 90 процентов. Допустим, обучение стоит 120 тысяч, а вернется - 108 тысяч. Это работает только для аграрных направлений.

Илдар Габитов, ректор БГАУ