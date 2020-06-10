В Башкирии студенты смогут обучаться за счет крупных компаний

В Башкирии крупные компании оплатят обучение студентов. Об этом стало известно в эфире телеканала "БСТ" во время брифинга, посвященного вопросам приемной кампании-2020. В частности, такую финансовую поддержку получат студенты Башкирского государственного аграрного университета.
Так, агропредприятия республики смогут подготовить специалистов за счет бюджетных средств, придется оплатить только часть средств за обучение – от 10%. В российскую госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» внесены изменения, благодаря которым сельхозтоваропроизводители с 2021 года могут вернуть до 90% затрат по договорам о целевом обучении студентов в университете и до 30% в колледжах.