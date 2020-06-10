В Уфе начали испытания нового лекарства от коронавируса

В клинике БГМУ проходят испытания третьего препарата для лечения коронавирусной инфекции. Два предыдущих уже зарегистрированы и успешно применяются. Это «Левилимаб» и «Фавипиравир». Новое лекарство называется «Экулизумаб», предназначается для пациентов в крайне тяжелом состоянии. Мы побывали в «красной зоне» клиники БГМУ и пообщались с пациентами, которые благодаря новым лекарствам идут на поправку.

Каждый вдох пока дается тяжело. Еще два дня назад он лежал в реанимации. Финазу Янгирову 75, группа риска. Когда начались первые симптомы, думал, простыл. Да и сейчас не понимает, где подхватил вирус. По наивности и незнанию рассказывает: мылся в бане, полы были холодными, вот и заболел.

Но даже это состояние лучше, чем было несколько дней назад. Врачи старались обойтись без подключения пенсионера к искусственной вентиляции легких. Получилось. Из тяжелого состояния его выводили новым препаратом «Левилимаб».

Применяется при крайне тяжелой форме заболевания. Это так называемый цитокиновый шторм, когда очень быстро ухудшается состояние пациентов. Очень быстро развивалась дыхательная недостаточность, в результате он был переведён в реанимационное отделение, и уже начали терапию этим препаратом. Сейчас сохраняется кислородная зависимость, но он не температурит, и с каждым днём у него явления дыхательной недостаточности уменьшается. Антон Тюрин, врач-терапевт клиники БГМУ

Минздрав России зарегистрировал новый препарат для лечения осложнений коронавируса недавно. Лекарство «Левилимаб» изначально разрабатывалось для лечения ревматоидного артрита. Препарат прошёл исследование в 11 центрах страны, его испытывали среди 200 пациентов, из них 40 – в клинике БГМУ. Результаты показали, что уже в первые 12 часов после введения лекарства человеку становится лучше. Тестирование препаратов могут проходить по-разному. Например, с «Левилимабом» это было так называемое двойное слепое плацебо контролируемое исследования. Если улучшений нет, значит, пациенту досталось плацебо. Тогда врачи вводят препарат-спасение, оригинальное лекарство.

Это еще одна разработка, которую тестировали на базе клиники БГМУ, «Фавипиравир». Изначально лекарство предназначалось для лечения тяжелых форм гриппа. Принцип как и у любого противовирусного препарата. Уменьшает размножение вируса в организме и блокируют его попадание в клетки.

Пациенты получают действующее вещество в качестве базисной или этиотропной терапии, то есть той терапии, которая направлена именно против самого вируса. Это то, чего так не хватало в лечении инфекции. Поскольку преобладала симптоматическая терапия, это препарат воздействует на сам коронавирус нового типа. Антон Тюрин, врач-терапевт клиники БГМУ

До того как зарегистрировать лекарства, они должны пройти испытания на добровольцах. Пациенты подписывают соглашение. «Левилимаб» и «Фавипиравир» уже успешно прошли испытания. Они зарегистрированы. А вот еще один препарат – «Экулизумаб» – еще испытывают. В клинике БГМУ – на 5 пациентах. Он направлен на купирование цитокинового шторма. Это явление, когда иммунная система усиленно борется с коронавирусом, например, молекулами интерлейкин 6, а после уничтожения коронавируса у части пациентов эти молекулы продолжают выделяться. Они поражают уже окружающие ткани. «Экулизумаб» предназначен для пациентов в тяжелом или крайне тяжелом состоянии.

У пациентов с длительной, не купирующейся другими препаратами температурой, либо если мы видим очень высокие маркеры воспаления, особенно на ранних стадиях болезни. Мы можем предположить, что в течение короткого времени возможно ухудшение состояния. Мы можем предотвратить развитие. Тем самым уменьшить повреждение легких и улучшить дальнейшие отдалённые прогнозы. Антон Тюрин, врач-терапевт клиники БГМУ

После введения препарата у пациентов отмечается положительная динамика. Как клиническая в виде снижения температуры и уменьшения дыхательной недостаточности, так и лабораторная. В ближайшее время препарат, скорее всего, будет зарегистрирован и уже официально взят на вооружение.