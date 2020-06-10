В Башкирии обсудили перспективы продвижения республиканской продукции

Внутренний спрос на продукцию, производимую в Башкортостане, необходимо увеличивать. Об этом говорили на выездном «Промчасе», который прошёл прямо на производственной площадке в Уфимском районе. Обсуждали перспективы продвижения продукции республиканских промышленников.

Завод «Поток» входит в тройку компаний, которые изготавливают сертифицированные пластиковые трубы для тушения пожаров. Об этом руководитель компании рассказал на встрече с Радием Хабировым. В этом году компания завершает инвестпроект по созданию в селе Зубово нового производства. Объём инвестиций составил 150 млн рублей. Однако уже продолжительное время запустить завод не могут. Радий Хабиров поручил разобраться с этим вопросом.