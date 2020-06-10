В Башкирии обсудили перспективы продвижения республиканской продукции

Внутренний спрос на продукцию, производимую в Башкортостане, необходимо увеличивать. Об этом говорили на выездном «Промчасе», который прошёл прямо на производственной площадке в Уфимском районе. Обсуждали перспективы продвижения продукции республиканских промышленников.
Завод «Поток» входит в тройку компаний, которые изготавливают сертифицированные пластиковые трубы для тушения пожаров. Об этом руководитель компании рассказал на встрече с Радием Хабировым. В этом году компания завершает инвестпроект по созданию в селе Зубово нового производства. Объём инвестиций составил 150 млн рублей. Однако уже продолжительное время запустить завод не могут. Радий Хабиров поручил разобраться с этим вопросом.
На выездном «Промчасе» Глава Башкортостана поручил включить в перечень системообразующих предприятия «Автодеталь» и Белорецкое учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых. Там трудятся люди с ограниченными возможностями здоровья. В увеличении республиканского спроса на продукцию нуждается ещё одно предприятие – Белебеевский машиностроительный завод. Оборотные средства необходимы для обновления оборудования, которые идет на экспорт. Глава региона поручил Правительству республики изучить потенциал работы организации на внутреннем рынке.