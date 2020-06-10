В Башкирии ищут мальчика, чей питбуль изуродовал школьницу

Хозяина собаки нашла мама пострадавшей школьницы.

Несколько дней назад в Салавате злой питбуль чуть не загрыз 14-летнюю девочку. Об обстоятельствах нападения в соцсетях рассказала мама школьницы.

Все произошло недалеко от школы №17. Девочка шла по своим делам, как вдруг внезапно на нее напала бойцовская собака. Девочка рассказала, что пес был коричневого цвета, без намордника и поводка. Судя по всему, животное просто вырвалось из рук хозяина и ринулось на поиски жертвы.

Итогом нападения стали рваные раны на ноге. Школьница запомнила лишь робкое "извините" от хозяина собаки, который сразу же исчез.

Мама девочки начала свое собственное расследование. Женщина расспросила всех местных жителей, параллельно написав заявление в полицию. Спустя несколько дней ей все-таки удалось найти хозяина питбуля.

Им оказался 14-летний местный мальчик. В этом году он закончил девятый класс.