В Башкирии расследуют массовый несчастный случай

Бригаде сотрудников известного предприятия было поручено разровнять привезенную землю. Для этого рабочим нужен был экскаватор, который пришлось немного подождать. После прибытия специализированной техники оказалось, что места для её проезда не хватает. Транспорт зацепил силовой кабель, который сильно натянулся, оторвал крепление здания, что привело к обрушению стены. 59-летний водитель экскаватора и 52-летний рабочий оказались завалены кирпичами.