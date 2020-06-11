В Уфе в парке нашли отравленного школьника

В башкирской столице 8 июня произошёл неприятный инцидент. В больницу №22 привезли школьника с отравлением неизвестным веществом. Издание «КП-Уфа» сообщает, что пострадавшему всего 14 лет.

Мальчика забрали ночью прямо из сквера Маяковского, где школьник проводил время с друзьями. Именно там подросток принял неизвестное вещество. Ребёнка срочно госпитализировали, а уже врачи медучреждения рассказали о произошедшем полиции.

Врачи обязаны сообщать в правоохранительные органы о случаях отравления несовершеннолетних неизвестными препаратами. Теперь расследованием дела занимается полиция. Будет проведен анализ, чтобы выяснить, чем именно отравился школьник.