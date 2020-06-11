В Уфе молодой парень сломал школьнику ногу

Вопиющий инцидент произошёл в башкирской столице накануне, 10 июня. На улице Менделеева зафиксирована серьезная авария. В дорожно-транспортном происшествии пострадал 9-летний ребёнок.

Авария произошла у дома №106. 23-летний водитель за рулём «Лады Ларгус» двигался не на полной скорости. В этот момент на дорогу выбежал 9-летний ребёнок, и произошло столкновение. Мальчик получил серьёзные травмы – школьнику диагностировали перелом ноги.