В Уфе перекрыли улицу Заки Валиди

Перекрытие участка улицы Заки Валиди планируется в связи с празднованием Дня России.
Городские власти Уфы сообщили о перекрытии улицы Заки Валиди от Аксакова до Гоголя. Неудобства для водителей придутся аккурат на празднование Дня России, которое, к слову, в столице пройдет в усеченном формате.
Перекрытие связано с укладкой новых труб. В мэрии отмечают, что конкретно на этом участке улицы последний ремонт проводился 25 лет назад.
Жителей и гостей города просят заранее планировать свой маршрут передвижения.