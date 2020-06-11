В Уфе перекрыли улицу Заки Валиди

Перекрытие участка улицы Заки Валиди планируется в связи с празднованием Дня России. 

Городские власти Уфы сообщили о перекрытии улицы Заки Валиди от Аксакова до Гоголя. Неудобства для водителей придутся аккурат на празднование Дня России, которое, к слову, в столице пройдет в усеченном формате. 

Перекрытие связано с укладкой новых труб. В мэрии отмечают, что конкретно на этом участке улицы последний ремонт проводился 25 лет назад. 

Жителей и гостей города просят заранее планировать свой маршрут передвижения. 