В Уфе пчёлы неожиданно напали на машину

Сейчас у пчёл активный период роения. Насекомые размножаются и отделяются от своих основных семей. Молодые пчёлы улетают от своего основного «дома» на расстоянии от 5 до 15 км. Там они обустраивают себе новое жилище. Прежде чем найти новое постоянное жильё, несколько «разведчиков» из семьи находят это место, запоминают его, а потом ведут к нему остальных.