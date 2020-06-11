В Уфе появятся новые парки и зоны отдыха

В башкирской столице могут появиться 8 новых парков и зон отдыха. План проектирование предоставил Институт Генплана Москвы. Появление новых зон отдыха расписано до 2040 года.

Создание парков планируется в уже существующих зеленых массивах, которые расположены с активно развивающимися районами. Так, зоны отдыха планируются в Кузнецовском затоне, Миловке, Ветошниково и Дмитриевке. А в Нижегородке может появится «Нижегородская набережная».

В лесном массиве за Горсоветом также планируется парк. Пока он условно получил название «Уфимские холмы». А в конце проспекта Октября может появиться «Парк искусств». Строительство новых парков не обойдет и район Дёма.