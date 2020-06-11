Башкирия получит более 170 млн рублей на модернизацию ЖКХ

В рамках реализации проекта модернизации в муниципальном образовании будет осуществлено строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод мощностью 700 м3 в сутки. Реализация проекта модернизации позволит обеспечить очистку сточных вод до нормативных показателей и сократить негативное воздействие на окружающую среду. Проект планируется реализовать в 2020-2021 годах.