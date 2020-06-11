Башкирия получит более 170 млн рублей на модернизацию ЖКХ

Фонд ЖКХ одобрил заявку Башкирии на оказание финансовой помощи в сфере коммунального хозяйства. Об этом говорится на сайте ведомства. Республика получит средства в размере 172,91 млн рублей на модернизацию отрасли.
В рамках реализации проекта модернизации в муниципальном образовании будет осуществлено строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод мощностью 700 м3 в сутки. Реализация проекта модернизации позволит обеспечить очистку сточных вод до нормативных показателей и сократить негативное воздействие на окружающую среду. Проект планируется реализовать в 2020-2021 годах.
Отмечается, что из 172 млн рублей больше половины (103,74 млн) будут выделены из средств самого фонда.
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