В Уфе произошла серьезная авария: есть пострадавший

Буквально пару минут назад в Уфе на улице Сипайловская произошла страшная авария. Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в бордюр. Удар был такой силы, что машина превратилась в груду металлолома. 

Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях. На них видно, как жители города пытаются оказать медицинскую помощь водителю, который находится в бессознательном состоянии. На место уже прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов. 

Я в это время ехал рядом. У него (водителя, - прим.ред) за секунду до аварии колесо лопнуло. Занесло его.

Александр С., очевидец

ГИБДД предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего.