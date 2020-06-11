В Уфе студенты из Африки, которых не пускают гулять, устроили голодовку

Студенты Уфимского юридического института объявили голодовку. Причина такого поступка – вынужденная изоляция на протяжении трёх месяцев без возможности выйти на улицу. Учащиеся написали обращение на имя Радия Хабирова на портале электронной приёмной органов власти Башкирии.

Студенты, которые приехали в башкирскую столицу из Африки учиться, рассказали, что с марта общежитие закрыто на изоляцию. Несмотря на смягчение режима самоизоляции по всей республике, студентов всё равно не выпускают из общежития. За пределы института им можно выйти всего на час.

В знак протеста студенты из Африки второй день не ходят в столовую и не выходят в магазин за продуктами. На все просьбы учащихся выпустить их, администрация учреждения просит «ещё неделю» и прикрывается заботой о здоровье студентов. Представители студенчества просят Главу Башкирии разобраться в их непростой ситуации.

Студенты неоднократно обращались к руководству института на, что они получали одинаковый ответ «Мы заботимся о вашем здоровье, потерпите ещё неделю». В знак протеста студенты не посещают столовую вторые сутки и отказываются ходить в магазин за продуктами. Так как жить взаперти третий месяц невозможно! Обращаюсь к вам с целью скорого разрешения этого недоразумения. текст обращения студентов