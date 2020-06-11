В Уфе пенсионер-извращенец хотел изнасиловать 7-летнюю девочку

Следственный комитет Башкирии расследует вопиющее преступление. Местная жительница рассказала, что до её 7-летней дочки домогался 71-летний сосед. Страшный инцидент произошёл на территории садового товарищества.

По заявлениям обеспокоенной матери, 10 июня сосед-пенсионер совершил сексуальные действия по отношению к её 7-летней дочери. Как только мама потерпевшей узнала о случившемся, она обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов оперативно отреагировали на заявление.