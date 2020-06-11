В Башкирии могут появиться еще 3 солнечные электростанции

Башкортостан может войти в число лидеров по солнечным электростанциям. Компания «Хевел» предлагает построить СЭС еще в трех муниципалитетах республики. Речь идет о Куюргазинском, Бурзянском и Хайбуллинском районах.

Общий объем вложений может составить 10 миллиардов рублей. Как в Башкирии будет развиваться альтернативная энергетика, сегодня обсудили на «Инвестчасе» с главой региона.

Ранее инвесторы уже реализовали в Башкортостане четыре проекта в области солнечной электроэнергетики: это Бурибаевская СЭС (Хайбуллинский район) мощностью 20 МВт, Бугульчанская СЭС (Куюргазинский район) мощностью 15 МВт, Исянгуловская СЭС (Зианчуринский район) мощностью 9 МВт и Бурзянская СЭС (Бурзянский район) мощностью 10 МВт. Суммарный объём инвестиций превысил 6 млрд рублей.