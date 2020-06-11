Уфа встала в 8-балльных пробках

Столицу Башкирии сковали 8-балльные пробки. Желающих выехать за город было на столько много, что проспект Салавата Юлаева забился машинами до пересечении с улицей Сагита Агиша.

Чтобы выехать из Уфы, горожане были вынуждены простоять в пробке более 40 минут. Также движение было затруднено на Революционной и Менделеева. На онлайн-картах красным цветом были окрашены улицы центра города, а также на проспекте Октября на пересечении с улицей города Галле.