В Уфе в юридическом институте рассказали о ситуации со студентами из Африки

Пресс-служба вуза прокомментировала информацию о том, что иностранных студентов не выпускают из общежитий из-за самоизоляции.

Ранее редакция bash.news написала об обращении африканских студентов, которые учатся в Уфимском юридическом институте МВД России. Молодые люди пожаловались, что их не выпускают гулять, и устроили в связи с этим голодовку.

В учебном заведении отметили, что никакой голодовки среди студентов нет. Эта информация не соответствует действительности.

С момента введения режима «повышенной готовности» на территории Республики Башкортостан институтом приняты меры по соблюдению оставшимися в расположении института иностранными слушателями санитарно-эпидемиологических и профилактических мер. Обеспечен усиленный контроль над состоянием их здоровья, организованы мероприятия по дезинфекции во всех зонах института, организована трехразовая термометрия, выдача средств индивидуальной защиты. пресс-служба УЮИ МВД России

Также у студентов была возможность выехать в город на служебном автобусе, чтобы посетить банки и медучреждения, а также продуктовые магазины.