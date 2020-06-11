Чудо произошло: в Уфе восстановят сгоревший памятник архитектуры

Дом Видинеева могут наконец начать восстанавливать. Историки называют его одним из некогда самых красивых зданий Уфы. Рядом находится похожее строение – Усадьба Коншиной. Оба – памятники архитектуры. Вот уже несколько лет они медленно разрушаются. Ленинский суд Уфы обязал собственников восстановить историческое наследие города.

В сердце города – разруха. Марина Гибадатова живёт по соседству с памятниками архитектуры на Карла Маркса – Домом Видинеева и Усадьбой Коншиной. Вот только сами местные жители порой не знают, что рядом история. Ведь она спрятана. За зарослями деревьев и рекламными растяжками.

Усадьбу Коншиной построили в конце 19-го века. Дом Видинеева несколькими годами позже. На балконах были литые решётки, над парадным входом – изогнутые чугунные маркизы. Всё это придавало внешнему виду особый шарм. Будущие памятники архитектуры возводили на улице Александровской, которую после переименовали в Карла Маркса.

Именно в царское время улица Александровская была самой петербургской улицей Уфы. Когда здание одно за другим кирпичные, каменные, красивые здания шли друг за другом без пробелов, и Дом Видинеева был одним из лучших звеньев в этой цепи. Павел Егоров, активист «Архзащиты Уфы»

Дом Видинеева несколько раз горел. Последний пожар – 2 года назад. Защитники архитектурного наследия многие годы добивались восстановления. Сейчас Ленинский районный суд Уфы обязал владельцев отреставрировать Дом Видинеева и Усадьбу Коншиной. Собственники в течение полутора лет должны разработать проект и организовать экспертизу – на этом настаивает Башкультнаследие. Стоимость по разным оценкам может составить от 30 до 150 млн рублей.

Здание большое, там 3700 кв. метров. Понятно, что определённые аутентичные составляющие, дубовые перекрытия и т.д. Но приоритет остаётся всё равно историко-культурной составляющей. Потому что объект должен быть восстановлен максимально исторически достоверно. Олег Полстовалов, начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан

Сейчас памятниками архитектуры владеют 2 организации. Это ООО «Эрмитаж», оно, к слову, входит в группу компаний застройщика, которая принадлежит кипрской фирме. Второй собственник – муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика и технического надзора Уфы». Они заключали договор развития застроенной территории квартала, в котором и находятся памятники архитектуры.

В прошлом году МУП намеревался незаконно продать свои права и обязанности строительной фирме «СтроиТЭК» за 67 млн рублей. При этом ранее администрация города оценила долю почти в 3 раза дороже. Но продать не успели. Управление республиканской ФСБ пресекли эту попытку. Сейчас принимается решение – продлять ли договор с нынешними владельцами архнаследия. Один из вариантов восстановления исторических памятников – финансирование за счёт средств инвесторов. Пока есть 4 заинтересованные компании. Это фирмы, которые вовсе не против, чтобы Доходный дом Видинеева вновь приносил доходы, а не ущерб для облика Уфы.

Инвесторы имеют право получить доступ к зданию только на торгах. Конкурентоспособно выигрывать торги и начинать реконструкцию. Эльза Маулимшина, и.о. главы башкирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры