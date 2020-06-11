В Уфе появится арт-объект с изображениями звезд из Башкирии

Арка Шевчука станет «культурным космосом» республики. Так назвали авторы проекта свое будущее творение. Арка, на которой появится арт-объект, относится к первому корпусу БГПУ. Здесь учился Юрий Шевчук.

Его изображение уже появилось на стенах. Земфира, лидер группы «Люмен» Рустем Булатов, братья Абдразаковы – их портреты тоже пополнят этот «звездный космос». А поклонники смогут дотронуться до следов их ладоней.

Кроме этого, арт-объект станет местом, где рисовать на стенах сможет любой желающий, не только красками, но подсветкой телефона. А движением рук будет включаться музыка. На потолке арки появятся уникальные часы с вращающимися  планетами.

Концепция такова, что зритель погрузится максимально, сможет соприкоснуться с этим «культурным космосом» Башкирии, увидеть разные культурные феномены, сможет к ним прикоснуться – даже тактильное взаимодействие с аркой предполагается. Он сможет услышать музыку разных эпох. Человек, который придет в эту арку, сможет сам что-то рассказать, прочитать, спеть – это будет записано и останется потом.

Артём Шарафутдинов, автор проекта