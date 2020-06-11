В Уфе появится арт-объект с изображениями звезд из Башкирии

Концепция такова, что зритель погрузится максимально, сможет соприкоснуться с этим «культурным космосом» Башкирии, увидеть разные культурные феномены, сможет к ним прикоснуться – даже тактильное взаимодействие с аркой предполагается. Он сможет услышать музыку разных эпох. Человек, который придет в эту арку, сможет сам что-то рассказать, прочитать, спеть – это будет записано и останется потом.

Артём Шарафутдинов, автор проекта