Уфа может принять международный турнир по регби

Уфа уже осенью может принять международный турнир по регби. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал министр молодежной политики и спорта республики Руслан Хабибов. Но пока послабление коснулось только 1254 спортсменов, которые входят в сборные страны и республики.
64 спортшколы региона готовы принимать атлетов. Некоторые уже на сборах, другие собираются. Биатлонисты в эти дни занимаются в Белорецком районе, а башкирские борцы должны отправиться в пятницу. Сегодня они прошли тест на COVID-19. Сразу после процедуры спортсмены поехали на комплекс «Биатлон», где в ожидании результатов пробудут до завтра. Как будет возвращаться спортивная жизнь республики в прежнее русло?
Чемоданное настроение и у спортсменов, и у тренеров. Наконец-то возобновляются тренировки, пусть и приходится проходить дополнительные медицинские процедуры. Но пока сборная республики не в полном составе. Лидер команды Ислам Опиев – уроженец Ингушетии – пока находится у себя дома. Рамиль Сираев, который сумел довести воспитанника до золотых наград соревнований мирового и европейского уровня, позволяет тренироваться дистанционно.
И этот настрой ощущают другие ребята. На Ислама Опиева равняются юные спортсмены.
Пока к тренировкам приступили только представители сборных региона и страны. А это чуть более тысячи двухсот ребят. Таков первый этап. Затем по плану разрешат заниматься и другим.
Боевая готовность в республике и в плане проведения соревнований. Даже в нынешней ситуации и при таких условиях состязательный календарь составляется. При благополучном ходе событий осенью Уфа примет международный турнир.
На это надеется без преувеличения вся спортивная общественность республики, тем более что планы у башкирских спортсменов очень амбициозные.