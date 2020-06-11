Уфа может принять международный турнир по регби

Уфа уже осенью может принять международный турнир по регби. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал министр молодежной политики и спорта республики Руслан Хабибов. Но пока послабление коснулось только 1254 спортсменов, которые входят в сборные страны и республики.

64 спортшколы региона готовы принимать атлетов. Некоторые уже на сборах, другие собираются. Биатлонисты в эти дни занимаются в Белорецком районе, а башкирские борцы должны отправиться в пятницу. Сегодня они прошли тест на COVID-19. Сразу после процедуры спортсмены поехали на комплекс «Биатлон», где в ожидании результатов пробудут до завтра. Как будет возвращаться спортивная жизнь республики в прежнее русло?

Чемоданное настроение и у спортсменов, и у тренеров. Наконец-то возобновляются тренировки, пусть и приходится проходить дополнительные медицинские процедуры. Но пока сборная республики не в полном составе. Лидер команды Ислам Опиев – уроженец Ингушетии – пока находится у себя дома. Рамиль Сираев, который сумел довести воспитанника до золотых наград соревнований мирового и европейского уровня, позволяет тренироваться дистанционно.

Ислам Опиев дома, там ему легче пережить. Все-таки тренироваться в своем доме проще, чем в квартире. Каждый день с ним созваниваемся. Настроены на победу. Рамиль Сираев, старший тренер сборной Республики Башкортостан по греко-римской борьбе

И этот настрой ощущают другие ребята. На Ислама Опиева равняются юные спортсмены.

Известный башкирский боксер Ислам Опиев показывает на собственном примере, к чему нужно стремиться и каких целей достигать. Аскар Набиев

Пока к тренировкам приступили только представители сборных региона и страны. А это чуть более тысячи двухсот ребят. Таков первый этап. Затем по плану разрешат заниматься и другим.

В Указе главы все прописано по этапам, следующий этап как раз открытие для тех 40 000, которые занимаются в спортшколах и спортшколах олимпийского резерва. Надеюсь, эпидситуация позволит это сделать, потому что наши спортшколы готовы. Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан

Боевая готовность в республике и в плане проведения соревнований. Даже в нынешней ситуации и при таких условиях состязательный календарь составляется. При благополучном ходе событий осенью Уфа примет международный турнир.

На сентябрь запланировано международное соревнование по регби, по крупным соревнованиям, надеюсь, все будет организовано, пусть и с небольшим сдвигом. Наши спортивные соревнования будут передвинуты на осень и конец года. Надеюсь, на 80 процентов мы проведем наши состязания, в том числе и физкультурно-массовые. Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан