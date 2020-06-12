В Башкирии страшной смертью погиб молодой мужчина

В тот момент по трассе М5 со стороны Уфы двигался ВАЗ-2107. За рулем отечественной легковушки находился 41-летний мужчина. В салоне автомобиля также был 24-летний пассажир. Через мгновение авто столкнулось с попутным грузовиком «Shakman».