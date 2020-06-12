В Башкирии страшной смертью погиб молодой мужчина

В Башкирии погиб молодой мужчина. Страшное ДТП стало последним моментом в его жизни.
Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано вчера ближе к вечеру. Как сообщает Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, авария произошла на 1477 км автомобильной дороги Уфа- Челябинск.
В тот момент по трассе М5 со стороны Уфы двигался ВАЗ-2107. За рулем отечественной легковушки находился 41-летний мужчина. В салоне автомобиля также был 24-летний пассажир. Через мгновение авто столкнулось с попутным грузовиком «Shakman».
Фото: соцсети Динара Гильмутдинова, Главного госавтоинспектора РБ