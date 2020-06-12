В Башкирии страшной смертью погиб молодой мужчина

В Башкирии погиб молодой мужчина. Страшное ДТП стало последним моментом в его жизни.

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано вчера ближе к вечеру. Как сообщает Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, авария произошла на 1477 км автомобильной дороги Уфа- Челябинск.

В тот момент по трассе М5 со стороны Уфы двигался ВАЗ-2107. За рулем отечественной легковушки находился 41-летний мужчина. В салоне автомобиля также был 24-летний пассажир. Через мгновение авто столкнулось с попутным грузовиком «Shakman».

В результате ДТП 24-летний пассажир легкового автомобиля скончался на месте происшествия, водитель этого же транспортного средства госпитализирован. Начато расследование.

Динар Гильмутдинов, Главный госавтоинспектор РБ

Фото: соцсети Динара Гильмутдинова, Главного госавтоинспектора РБ