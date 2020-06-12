В Башкирии туристов подозревают в поджоге Природного парка «Зилим»

В Башкирии на территории Природного парка «Зилим» произошел пожар. Возгорание зафиксировано в 108 квартале Зилимского лесничества. Задержанных в парке туристов подозревают в поджоге.

В группе Природного парка «Зилим» в соцсети сообщается, что угрозы населенному пункту на данный момент нет. А неподалеку от места возникшего пожара была задержана группа туристов из 12 человек.

В Министерстве лесного хозяйства РБ отмечено, что пожар охватил площадь 1 га. К тому же, сам участок оказался труднодоступным. Однако пламя удалось усмирить и полностью ликвидировать.

По предварительным данным, причина лесного пожара - человеческий фактор. По состоянию на 15.45 часов 11 июня пожар ликвидирован, угрозы населенным пунктам не допущено. На тушении лесного пожара было задействовано 32 человека и 10 единиц лесопожарной техники. В районе действующего пожара Лесопожарным центром РБ была организована авиационная разведка, в результате которой осуществлена эффективная координация сил и средств лесопожарных формирований.

Пресс-служба Министерства лесного хозяйства РБ

Фото: пресс-служба Министерства лесного хозяйства РБ