В Башкирии был госпитализирован пятилетний мальчик с травмами

В Башкирии был госпитализирован маленький мальчик после страшного ДТП в Кугарчинском районе. Авария произошла 11 июня в девятом часу вечера.

В Кугарчинском районе на 304 километре дороги Магнитогорск-Ира произошло одиночное ДТП. По трассе двигался автомобиль Lada Granta. Затем машина съехала с дороги и вылетела в кювет. После этого авто опрокинулось на бок, получив серьезные повреждения.

В машине находились 40-летний житель Стерлитамака и его 5-летний сын. О состоянии мужчины не сообщается. А вот мальчик, по словам Главного госавтоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова, был госпитализирован с травмами.

Причина ДТП пока неизвестна. Сейчас ведется разбирательство, которое и должно установить причины и условия совершенного дорожно-транспортного происшествия.