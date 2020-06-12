В России за сутки число новых случаев коронавируса почти достигло 9 тысяч

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось на 8 987 человек. Таким образом, общее число подтвержденных фактов Covid-19 в стране на 12 июня составляет 511 423.

Но и выздоровлений в России немало. За последние сутки вылечились по всей стране 8 220 человек, то есть почти столько же, сколько и заболели. Общее число выписанных пациентов – 269 370 человек. Умерших стало больше на 183 человека, а за весь период – 6 715.