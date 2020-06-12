«Вывез и закопал»: в Башкирии обнаружили юношу, совершившего убийство в прошлом году

В Башкирии установили личность подозреваемого в убийстве, совершенного еще в прошлом году. Преступником оказался 18-летний местный житель.

Еще в апреле прошлого года в Башкирии начались поиски 50-летнего мужчины. Тогда его так и не нашли, мужчина числился все это время пропавшим без вести. Но 27 мая этого года в полицию поступило сообщение об обнаружении скелетированного трупа мужчины. Криминалисты, следственно-оперативная группа смогла установить личность тела. Им как раз оказался тот самый пропавший 50-летний уроженец Кушнаренковского района.

После этого следователи совместно с уголовным розыском начали поиски подозреваемого в убийстве. Следком Башкирии сообщает, что преступник, наконец, найден. Им оказался 18-летний житель с. Кармасан Уфимского района.

По версии следствия, ночью 01 мая 2019 года во время употребления спиртных напитков у подозреваемого возник конфликт с потерпевшим, в ходе которого он причинил 50-летнему мужчине множество ударов табуретом и металлической трубой в область спины, туловища и нижних конечностей. После этого подозреваемый схватил кухонный нож и нанес им не менее 5 ударов в область живота и ног потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. С целью сокрытия следов совершенного преступления подозреваемый вывез и закопал труп на участке местности вблизи с. Кармасан, после чего скрылся.

Пресс-служба СУ СК России по РБ

Сейчас подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Юноша находится под стражей, а следователям предстоит установить все обстоятельства преступления.