«Вывез и закопал»: в Башкирии обнаружили юношу, совершившего убийство в прошлом году

По версии следствия, ночью 01 мая 2019 года во время употребления спиртных напитков у подозреваемого возник конфликт с потерпевшим, в ходе которого он причинил 50-летнему мужчине множество ударов табуретом и металлической трубой в область спины, туловища и нижних конечностей. После этого подозреваемый схватил кухонный нож и нанес им не менее 5 ударов в область живота и ног потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. С целью сокрытия следов совершенного преступления подозреваемый вывез и закопал труп на участке местности вблизи с. Кармасан, после чего скрылся.

Пресс-служба СУ СК России по РБ