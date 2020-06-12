В Башкирии 18-летний водитель влетел в дерево

В Башкирии посреди дня 18-летний парень влетел в дерево. В результате ДТП авто помялось так, что водитель не мог выбраться самостоятельно.

Авария произошла в Сибае днем. Парень находился за рулем ВАЗ-2110. Вместе с ним в салоне был и его сверстник. Молодой человек не справился с управлением и влетел в попашееся на пути дерево.

На место происшествия прибыли медики, спасатели Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС и полиция. Водителя зажало в машине, он просто не мог выбраться. Спасателям пришлось деблокировать пострадавшего из машины, оказать первую помощь. После этого парня передали скорой помощи. Второй юноша не пострадал.