В Уфе водитель сбил подростка на велосипеде

Накануне в столице Башкирии водитель автомобиля Chevrolet Cruze сбил 17-летнего подростка на велосипеде. Авария произошла во дворе жилого дома №23 по улице Б. Бикбая. Подробности произошедшего рассказали в ГИБДД по Уфе.

За рулем легковушки находился 31-летний мужчина. Оказалось, что он сбил подростка при выезде с дворовой территории. По всей видимости, мужчина попросту не успел среагировать.

Медики диагностировали у подростка ушибы. Он обратился за помощь в травмпункт, и после оказания медицинской помощи его отпустили. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам столичной Госавтоинспекции.