Глава Минздрава назвал регион с наиболее благоприятной ситуацией по коронавирусу

В России продолжается пандемия коронавирусной инфекции. Глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал регион с наиболее благоприятной ситуацией по коронавирусу.

Михаил Мурашко сообщил, что на сегодняшний день в 21 регионе России ситуация по коронавирусу спокойная. Наиболее благоприятная ситуация - в Тюменской области.

Глава Минздрава отметил, что регионы находятся в разной стадии эпидемиологического процесса. Также он подчеркнул, что Москва дала хороший результат по снижению количества заболевших и госпитализации.