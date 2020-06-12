Модельер из Башкирии рассказал, откуда взял идею костюма Хабирова

Идея создания этой коллекции возникла у меня в связи с тем, что в регионе активно входит в моду национальная одежда в современном прочтении. Такие костюмы сейчас очень востребованы политиками, артистами, бизнесменами, общественными деятелями. Радий Хабиров был первым заказчиком костюма из башкирской коллекции.

Радик Хайруллин, уфимский модельер