Модельер из Башкирии рассказал, откуда взял идею костюма Хабирова

Модельер из Уфы Радик Хайруллин рассказал, откуда взял идею костюма, который носит Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Дизайнер подчеркнул, что его костюм представляет собой современную реплику комзолов башкирских воинов. Эскиз был взят с картин, на которых изображены воины дореволюционного периода.
Данную версию подтвердил историк Ильдар Габдрафиков. Он рассказал, что костюмы башкирских воинов похожи на военную форму. Также историк считает правильным то, что Радий Хабиров возрождает моду на национальные башкирские костюмы.
Напомним, в Республике Башкортостана появился такой праздник, как День национального костюма. Его празднуют 16 апреля.