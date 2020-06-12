Модельер из Башкирии рассказал, откуда взял идею костюма Хабирова

Модельер из Уфы Радик Хайруллин рассказал, откуда взял идею костюма, который носит Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Дизайнер подчеркнул, что его костюм представляет собой современную реплику комзолов башкирских воинов. Эскиз был взят с картин, на которых изображены воины дореволюционного периода.

Идея создания этой коллекции возникла у меня в связи с тем, что в регионе активно входит в моду национальная одежда в современном прочтении. Такие костюмы сейчас очень востребованы политиками, артистами, бизнесменами, общественными деятелями. Радий Хабиров был первым заказчиком костюма из башкирской коллекции.

Радик Хайруллин, уфимский модельер

Данную версию подтвердил историк Ильдар Габдрафиков. Он рассказал, что костюмы башкирских воинов похожи на военную форму. Также историк считает правильным то, что Радий Хабиров возрождает моду на национальные башкирские костюмы.

Для того, чтобы удобнее было скакать на коне, был косой шов, такой, как мы видим на комзоле Радия Хабирова. И вообще, это очень правильно, что глава республики возрождает моду на национальные костюмы современного башкира.

Ильдар Габдрафиков, историк

Напомним, в Республике Башкортостана появился такой праздник, как День национального костюма. Его празднуют 16 апреля.