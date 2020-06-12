Адвокат из Уфы попалась на крупной взятке

43-летняя адвокат из Уфы подозревается в крупном мошенничестве. Правоохранители возбудили уголовное дело. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе Следкома.

Инцидент произошел год назад. Подозреваемая пообещала своей подзащитной обеспечить вынесение приговора в виде условного лишения свободы. За услуги злоумышленница запросила 1,6 млн рублей. В реальности повлиять на решение суда она не могла.