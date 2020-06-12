В Уфе двое мужчин пытались угнать машину

В башкирской столице двое мужчин пытались угнать отечественную "десятку". Хозяин легковушки обратился с заявлением в полицию. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.

На место направились сотрудники полиции. Хозяин автомобиля рассказал, что стал свидетелем того, как его машину толкали двое мужчин.

Хозяин признался, что его закрыта автомашина не была, так как неисправна водительская дверь и отсутствует противоугонная сигнализация. Через 10 минут схожие по приметам граждане были задержаны сотрудниками полиции. пресс-служба МВД по Башкирии

Угонщиков задержали по горячим следам. Ими оказались 23 и 32-летние уфимцы. Сообщается, что ранее один из них уже имел проблемы с законом. Свою вину они признали.