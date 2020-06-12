В Уфе двое мужчин пытались угнать машину

В башкирской столице двое мужчин пытались угнать отечественную "десятку". Хозяин легковушки обратился с заявлением в полицию. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.
На место направились сотрудники полиции. Хозяин автомобиля рассказал, что стал свидетелем того, как его машину толкали двое мужчин.
Угонщиков задержали по горячим следам. Ими оказались 23 и 32-летние уфимцы. Сообщается, что ранее один из них уже имел проблемы с законом. Свою вину они признали.
Правоохранители возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.