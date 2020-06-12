Определен срок окончания пандемии коронавируса в России

Ученые определили дату окончания пандемии коронавируса в России. Ориентировочно она может закончиться в июле. Сотрудники РХТУ им. Менделеева подготовили доклад на основе математического моделирования. Он опубликован на официальном сайте университета.

Согласно докладу, конец эпидемии COVID-19 в России ожидается в конце июля. К этому моменту число зараженных достигнет отметку в 524 тысячи человек.

Эксперты не исключают новых волн пандемии коронавируса. Для того чтобы они были короткими, каждый должен соблюдать меры предосторожности.

Таким образом, мы видим, что распространение эпидемии коронавируса COVID-19 в городе Москва укладывается на суперпозицию четырех волн, конец эпидемии в Москве — конец июня — начало июля. Численность к концу эпидемии — порядка 201 тысячи жителей. доклад