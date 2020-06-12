Гимн хором и концерты онлайн: как в Башкирии отметили День России

Жители Башкирии отметили 12 июня, соблюдая все меры эпидемиологической безопасности. Белоречане приняли участие во всероссийском флешмобе «Мы – Россия» на вершине горы Арвякрязь, а уфимцы посмотрели праздничный концерт прямо из окон своих квартир.

Сольные исполнители и творческие коллективы, любители и профессиональные артисты – в честь Дня России белоречане объединились в один большой хор и в режиме онлайн исполнили гимн страны. Кульминацией стало выступление на самой высокой точке хребта Уралтау - вершине горы Арвякрязь.

А такие концерты организовали прямо в уфимских дворах. Башкирская столица поддержала акцию «Поём двором». Вместо зрительного зала – окна квартир и балконы. Надев маски, на улицу вышли те, чьи квартиры расположены с другой стороны дома.

В условиях пандемии организовали для всех жителей дома такой чудесный концерт. Чудесные песни. Мы все подпеваем, радуемся, отмечаем праздник. Всех с Днём России. Юлия Саитова, жительница дома №9 по ул. 50 лет СССР

Концерт длился полчаса, но впечатлений у жителей двора теперь хватит надолго. Никто из них не думал, что когда то придётся отмечать один из главных праздников страны в узком кругу со своими соседями, а не на площади перед Горсоветом.

Если выступающих артистов жители поддерживали аплодисментами, то гимн Российской Федерации спели всем двором. И хотя в таком формате День России они отмечают впервые, каждый уверен что после победы над коронавирусом поводов для таких встреч будет гораздо больше.