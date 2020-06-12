В Башкирии ежедневно будут ходить поезда до Айгира

Железнодорожные перевозки до Айгира в Башкортостане станут ежедневными. Сейчас они работают только по выходным. Об этом БСТ сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

В связи со значительным ростом спроса направление до Айгира будет и дальше расширяться. Перевозчик планирует также заняться организацией туров и со следующего сезона стать полноценным участником рынка. Уже в этом сезоне начнет работать рельсовый автобус третьего поколения с более комфортабельными сидениями – вместо привычных будут кресла. Кроме того, увеличится число вагонов – с пяти до шести.

По данным БППК, пассажиропоток по железнодорожному направлению до Айгира увеличился в четыре раза. Если в 2018 году перевозили около шести тысяч человек, то сейчас он превысил 24 тысячи. Рассчитывается период с мая по октябрь. Много приезжих туристов из различных городов России.

Игорь Поляев, генеральный директор АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания»