На крыше «Уралсиба» в Уфе установили флаг России

Водрузили государственный символ на одной из самых высоких точек в Уфе. Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Башкортостан в рамках акции #МыВместе установили Флаг России на 100- метровом здании банка «Уралсиб».

Патриотическая акция, приуроченная ко Дню России, направлена на формирование уважительного отношения к государственной символике нашей страны и гордости к российской истории, отмечают организаторы. Акция «Флаг России» проходит во всех регионах. Административное здание банка в Уфе первое в стране здание за пределами МКАД, условно преодолевшее отметку в 100 метров.

Мы вывесили ровно в 12 часов по московскому времени. Это государственный флаг России, который является одним из символов это праздника, символом нашей светлой, великой России. Вот эта акция позволяет и другим как-то реагировать на эти события.

Надежда Крылова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан