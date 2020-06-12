На крыше «Уралсиба» в Уфе установили флаг России

Мы вывесили ровно в 12 часов по московскому времени. Это государственный флаг России, который является одним из символов это праздника, символом нашей светлой, великой России. Вот эта акция позволяет и другим как-то реагировать на эти события.

Надежда Крылова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан