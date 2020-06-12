На крыше «Уралсиба» в Уфе установили флаг России

Водрузили государственный символ на одной из самых высоких точек в Уфе. Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Башкортостан в рамках акции #МыВместе установили Флаг России на 100- метровом здании банка «Уралсиб».
Патриотическая акция, приуроченная ко Дню России, направлена на формирование уважительного отношения к государственной символике нашей страны и гордости к российской истории, отмечают организаторы. Акция «Флаг России» проходит во всех регионах. Административное здание банка в Уфе первое в стране здание за пределами МКАД, условно преодолевшее отметку в 100 метров.