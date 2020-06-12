В Уфе отметили трехлетие исторического парка «Россия – Моя история»

Сегодня день рождения отмечает исторический парк «Россия – Моя история» Ровно три года назад в Уфе развернулась уникальная мультимедийная выставка, охватывающая основные вехи образования и становления российского государства.

В честь этой даты сегодня организаторы подготовили серию бесплатных познавательных экскурсий продолжительностью 20 минут. Отныне музей работает по новым правилам: возможно одновременное посещение групп до пять человек. Обязательно наличие масок и перчаток.

Каждый праздник, который случается, его по традиции хочется как-то отметить. Мне кажется, что сегодняшний день мы так символично проводим в этом музее, узнаем много нового, что-то вспоминаем. Это очень интересно.

Для тех, кто остается дома, организаторы подготовили онлайн- программу. Доступна она будет в социальных сетях. Пользователи смогут увидеть серию видеоэкскурсий, посвященных истории России с 1990 по 2019 годы. Напомним, что музеи получили разрешение принимать посетителей на прошлой неделе. Больше двух месяцев мультимедийный парк находился на карантине. По словам сотрудников, это время они провели с пользой. В частности, оборудование прошло дополнительную отладку, чтобы посетители смогли увидеть выставку с более качественным изображением и звуком.