В Уфе отметили трехлетие исторического парка «Россия – Моя история»

Сегодня день рождения отмечает исторический парк «Россия – Моя история» Ровно три года назад в Уфе развернулась уникальная мультимедийная выставка, охватывающая основные вехи образования и становления российского государства.

В честь этой даты сегодня организаторы подготовили серию бесплатных познавательных экскурсий продолжительностью 20 минут. Отныне музей работает по новым правилам: возможно одновременное посещение групп до пять человек. Обязательно наличие масок и перчаток.

Каждый праздник, который случается, его по традиции хочется как-то отметить. Мне кажется, что сегодняшний день мы так символично проводим в этом музее, узнаем много нового, что-то вспоминаем. Это очень интересно.

Эльвира Пермякова посетитель мультимедийного парка

Для тех, кто остается дома, организаторы подготовили онлайн- программу. Доступна она будет в социальных сетях. Пользователи смогут увидеть серию видеоэкскурсий, посвященных истории России с 1990 по 2019 годы. Напомним, что музеи получили разрешение принимать посетителей на прошлой неделе. Больше двух месяцев мультимедийный парк находился на карантине. По словам сотрудников, это время они провели с пользой. В частности, оборудование прошло дополнительную отладку, чтобы посетители смогли увидеть выставку с более качественным изображением и звуком.

Мы произвели очистку всех линз проекторов. Если вы были у нас в парке, то вы, наверное, заметили, что картинка стала более яркая, четкая. Мы также произвели обслуживание 130 единиц тачпанелей, они стали более тихими. Мониторы были тоже заменены.

Даниил Брегман, руководитель административной службы мультимедийного парка

Мы тоже скачаем по нашим массовым мероприятиям, дополнительным проектам. Для тех, кто предпочитает оставаться дома, мы активны в наших соцсетях.

Екатерина Маркова, специалист по связям с общественностью мультимедийного парка