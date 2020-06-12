В Башкирии крупные спортивные состязания проведут после пандемии

Запланированные в Башкортостане крупные спортивные соревнования должны состояться, так как по этим состязаниям республика взяла на себя обязательства. Но сроки проведения зависят, конечно, от эпидемиологической ситуации. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказал руководитель спортивного ведомства Башкортостана Руслан Хабибов.

Что касается финансирования, то спортсмены получают положенные стипендии, спортивные школы имеют финансирование, которое позволит выполнить установленное государственное задание. И еще один важный момент – в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» есть четкие показатели для данной отрасли. И если в регионе будут снижать финансирование, то автоматически уменьшатся поступления из федерального бюджета.